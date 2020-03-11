Кличко посмотрел «в завтрашний день» и объявил в Киеве карантин из-за коронавируса
Мэр украинской столицы, известный своими неоднозначными изречениями, ввел в городе ограничения, чтобы предотвратить эпидемию 2019-nCoV.
«Чтобы предотвратить возможное распространение заболевания «коронавирус», власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений», — объявил 11 марта Виталий Кличко в своем видеовыступлении, которое было опубликовано на его странице в Facebook.
По его словам, временно прекращается обучение в школах и вузах, вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, кинотеатры и развлекательные зоны в киевских ТЦ теперь также под запретом. Кличко подчеркнул, что вынужденные меры будут действовать до конца марта. При этом общественный транспорт будет ходить по обычному расписанию.
Напомним, что, по данным на 11 марта, на Украине был зарегистрирован всего один лабораторно подтвержденный случай коронавируса.