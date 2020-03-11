Участниками массовой аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти стали четыре автомобиля: два легковых и два грузовых. В Госавтоинспекции подтвердили, что травмы получили семь человек. А вот данные об обстоятельствах ДТП разнятся.



Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, около 14:20 11 марта на 100-м километре федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» водитель легкового автомобиля Ford выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым Volvo. Затем они столкнулись еще с одним грузовиком и одной легковушкой.