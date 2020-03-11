«Встречка» на «Скандинавии» собрала две грузовика и две легковушки. Пострадали семеро
Участниками массовой аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти стали четыре автомобиля: два легковых и два грузовых. В Госавтоинспекции подтвердили, что травмы получили семь человек. А вот данные об обстоятельствах ДТП разнятся.
Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по предварительной информации, около 14:20 11 марта на 100-м километре федеральной автодороги А-181 «Скандинавия» водитель легкового автомобиля Ford выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым Volvo. Затем они столкнулись еще с одним грузовиком и одной легковушкой.
В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти другие данные: по предварительной информации ведомства, около 13:30 на 100-м километре трассы водитель грузовика КАМАЗ выехал на «встречку» и столкнулся с Ford Mondeo, после чего съехал в кювет. Затем на «Форд» наехали попутный Audi A3 и грузовой Volvo.
В результате аварии пострадали семь человек. Один из них был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии — он находился в «Ауди». По факту произошедшего в ГИБДД ведется проверка.
На месте ДТП работают экстренные службы и представители обслуживающей дорогу подрядной организации. В Упрдоре отметили, что проезжая часть на участке, где произошла авария, сухая, «претензий к дорожным службам по факту произошедшего нет».