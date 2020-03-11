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11.03.2020 15:27
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Массовое ДТП собирает пробку на «Скандинавии». Машины раскидало по дороге и кюветам

Серьезная авария затруднила движение на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области днем 11 марта. По предварительным данным, пострадали семеро.

По информации участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», несколько автомобилей столкнулись на трассе А-181 «Скандинавия» в районе съезда в поселок Кирилловское. На кадрах с места ДТП видно как минимум три участника ДТП: раскуроченная легковушка в одном кювете, большегруз в другом и еще одна легковушка на проезжей части.

Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12851339" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12851339" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12851339" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12851339" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот из видео в группе&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_12851339" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот из видео в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Там водитель «Ауди» в очень тяжелом состоянии», — пишет один из очевидцев. По предварительным данным «Фонтанки», в аварии пострадали семь человек, у одного из них травмы средней тяжести.

Авария мешает проезду по трассе. По данным «Яндекс.Пробок», на «Скандинавии» скопился небольшой затор у развязки с дорогой Высокое — Синицыно.

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Комментарии (2)

260637631
Очередной водятел на встречке. Когда через 50 лет дорасширят трассу - тогда поеду там. Сейчас только поезд.
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