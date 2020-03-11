Массовое ДТП собирает пробку на «Скандинавии». Машины раскидало по дороге и кюветам
Серьезная авария затруднила движение на федеральной трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области днем 11 марта. По предварительным данным, пострадали семеро.
По информации участников группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», несколько автомобилей столкнулись на трассе А-181 «Скандинавия» в районе съезда в поселок Кирилловское. На кадрах с места ДТП видно как минимум три участника ДТП: раскуроченная легковушка в одном кювете, большегруз в другом и еще одна легковушка на проезжей части.
«Там водитель «Ауди» в очень тяжелом состоянии», — пишет один из очевидцев. По предварительным данным «Фонтанки», в аварии пострадали семь человек, у одного из них травмы средней тяжести.
Авария мешает проезду по трассе. По данным «Яндекс.Пробок», на «Скандинавии» скопился небольшой затор у развязки с дорогой Высокое — Синицыно.