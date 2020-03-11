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11.03.2020 10:30
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В Выборге нашли мертвого финна рядом с популярным у интуристов баром

Гражданин Финляндии лишился жизни во время посещения России. В причинах еще предстоит разобраться.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР) 11 марта, тело 59-летнего мужчины прохожий накануне нашел у «Трактира на Ржевском» в Выборге, который пользуется популярностью у гостей из Суоми. Приехавшая на место группа ОМВД по Выборгскому району Ленобласти обнаружила, что умершим оказался финский турист. На теле не было никаких видимых телесных повреждений.

По указанному на сайте кафе телефону «Фонтанке» не смогли ничего рассказать о случившемся.

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Комментарии (1)

Snaky
В Питере на конкурсе фоторабот на тему "Финский залив" победила фотография, на которой изображен финн, стоящий на Невском проспекте и пьющий водку из горлышка.(с)
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