«Ругался, плакал, принимал алкоголь»: россияне признались, как переживают из-за угонов

Далеко не все автовладельцы задумываются об угоне своей машины. Но каждый пятый боится угонов так сильно, что видит про них ночные кошмары.



Как пишет 11 марта РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности», по данным опроса более чем 1,1 тысячи автовладельцев в 30 городах России, 58% респондентов задумывались об угрозе угона. «Для более чем 3,5% респондентов это стало чуть ли не манией — они признались, что этот страх преследует их постоянно», — говорится в отчёте по итогам опроса. 22% опрошенных видят сны, в которых их транспорт угоняют.