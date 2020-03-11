«Ругался, плакал, принимал алкоголь»: россияне признались, как переживают из-за угонов
Далеко не все автовладельцы задумываются об угоне своей машины. Но каждый пятый боится угонов так сильно, что видит про них ночные кошмары.
Как пишет 11 марта РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности», по данным опроса более чем 1,1 тысячи автовладельцев в 30 городах России, 58% респондентов задумывались об угрозе угона. «Для более чем 3,5% респондентов это стало чуть ли не манией — они признались, что этот страх преследует их постоянно», — говорится в отчёте по итогам опроса. 22% опрошенных видят сны, в которых их транспорт угоняют.
Среди респондентов были и такие, у кого на самом деле похитили машину (у 14% из них злоумышленники брали авто «просто покататься», то есть ради короткой поездки). Большинство сразу звонили в полицию. Вторым по популярности стал ответ «попытался найти автомобиль в другом месте». Другие стали звонить друзьям и родственникам, кто-то решил сначала проверить, не эвакуировали ли его машину. Много кто признался, что «ругался, плакал, кричал, принимал алкоголь» — это пятый по популярности ответ.
Около 59% опрошенных рассказали, что их машины становились «жертвами» других преступлений. Например, 51% автомобилей вскрывали, 23% прокалывали шины.