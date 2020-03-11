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11.03.2020 08:05
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В Мексике во время ограбления такси ранили россиянина

Попытка вооруженного ограбления в Мехико закончилась ранением для гражданина России и полицейского. В перестрелке пострадал и грабитель.

Как сообщают 11 марта РИА Новости со ссылкой на министерство общественной безопасности столицы Мексики, попытку нападения с оружием пресек сотрудник местной полиции. Сотрудник правопорядка заметил человека с пистолетом, угрожающего находившимся в автомобиле людям, и потребовал опустить оружие. После этого грабитель дважды выстрелил в офицера и был ранен в перестрелке, после чего скрылся на мотоцикле.

«В результате инцидента пассажир мобильной службы такси, которое остановилось на светофоре, получил ссадины от пули на левой щеке, на место были вызваны экстренные службы», - говорится в сообщении на сайте министерства.

Медики диагностировали касательное ранение щеки у 50-летнего уроженца России, после чего он был доставлен в больницу для оказания медпомощи.

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