На Гаванской чинят прохудившуюся трубу. Жителям 20 домов и холодно, и грустно

Жители части домов на Васильевском острове в Петербурге второй день переживают похолодание в квартирах. Теплоэнергетики просят потерпеть до вечера.



О коммунальных проблемах 10 марта «Фонтанке» рассказали жильцы дома №4 по Весельной улице. Без отопления и горячей воды, по их словам, вынуждены обходиться со вчерашнего дня. Во вторник вода в краны вернулась, но в квартирах не потеплело.



В управляющей компании ЖКС №1 Василеостровского района уточнили, что вместе с пятиэтажкой на Весельной мерзнут 20 домов, но не смогли ответить, как долго предстоит кутаться.

