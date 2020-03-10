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10.03.2020 12:47
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На Гаванской чинят прохудившуюся трубу. Жителям 20 домов и холодно, и грустно

Жители части домов на Васильевском острове в Петербурге второй день переживают похолодание в квартирах. Теплоэнергетики просят потерпеть до вечера.

О коммунальных проблемах 10 марта «Фонтанке» рассказали жильцы дома №4 по Весельной улице. Без отопления и горячей воды, по их словам, вынуждены обходиться со вчерашнего дня. Во вторник вода в краны вернулась, но в квартирах не потеплело.

В управляющей компании ЖКС №1 Василеостровского района уточнили, что вместе с пятиэтажкой на Весельной мерзнут 20 домов, но не смогли ответить, как долго предстоит кутаться.

«Вторые сутки без тепла, а вчера ещё и без горячей воды, и никто не сообщает вразумительную информацию. И холодно, и грустно», — сетуют читатели.

По данным «Теплосети Санкт-Петербурга», в понедельник никаких работ, которые могли бы отразиться на теплоснабжении не было. Однако сегодня специалисты устраняют технологическое нарушение на трубопроводе на Гаванской, 4. Без полноценного отопления жильцы ближайших домов остались с 10 утра, закончить ремонт собираются к 18:00. Греть жильцов обещают по резервной схеме.

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Комментарии (2)

julesvern
На улице +10 - думаю без тепла вполне терпимо
Батарейкин
А всем грустно? Корреспонденты точно всех жителей обошли? Вдруг кто-то веселится?
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