Домушники прошлись по дому класса комфорт на Гражданке. Жильцы остались без евро, долларов и ювелирки

Пока петербуржцы отдыхали, домушники трудились в поте лица своего. В доме комфорткласса на Гражданке вскрыли сразу четыре квартиры. Навестившие их воры в одночасье стали миллионерами.



Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), четыре заявления о кражах принесли днем и вечером 9 марта жители квартир разных парадных 25-этажного дома по улице Брянцева, 7, корпус 1. Все они разъехались по дачам, а когда вернулись, то нашли следы присутствия посторонних в своих жилищах. Почерк один и тот же: отжатый стеклопакет окна. Воры поработали на разных этажах — от 9 до 20.

