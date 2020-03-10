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10.03.2020 09:50
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Домушники прошлись по дому класса комфорт на Гражданке. Жильцы остались без евро, долларов и ювелирки

Пока петербуржцы отдыхали, домушники трудились в поте лица своего. В доме комфорткласса на Гражданке вскрыли сразу четыре квартиры. Навестившие их воры в одночасье стали миллионерами.

Как стало известно ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), четыре заявления о кражах принесли днем и вечером 9 марта жители квартир разных парадных 25-этажного дома по улице Брянцева, 7, корпус 1. Все они разъехались по дачам, а когда вернулись, то нашли следы присутствия посторонних в своих жилищах. Почерк один и тот же: отжатый стеклопакет окна. Воры поработали на разных этажах — от 9 до 20.

Наибольший урон понесла 39-летняя местная жительница, находящаяся в декрете. У нее унесли 3,5 млн рублей. У ее официально безработной 50-летней соседки похитили доллары, евро и ювелирку на 190 тысяч рублей. Тот же набор (10 000 долларов США, 7 000 евро, украшения) стал добычей преступников в квартире 50-летнего мужчины. Повезло только 35-летнему гендиректору небольшой фирмы: у него не взяли ничего. При этом двое в масках засветились на камере домофона: видно, как они в 16:37 выходят через черный ход. К тому моменту, кстати, два заявления о кражах в полицию уже были поданы. Это говорит о том, что домушники работали неспешно, методично и уверенно.

Служебная собака, поработав в трех парадных, взяла след и привела к соседнему дому.

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Комментарии (2)

klapaucius
А в доме класса комфорт консьержа и видеонаблюдения нет ? Кто там по стенам ползает - никого не волнует ?
zumm53
Делиться надо.
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