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09.03.2020 16:51
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Биржи США тоже рухнули

Панические настроения, связанные с резко упавшей в цене нефтью, 9 марта продолжились и за океаном — торги на фондовом рынке в США открылись резким падением основных индексов.

В первые минуты торговой сессии промышленный Dow Jones упал почти на 7 процентов, до 24077,9 пункта. Индекс S&P 500 потерял 198,34 пункта (6,67%), до 2774,03 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 615,75 пункта (7,18%), до 7959,87 пункта.

Биржи решили приостановить торги на 15 минут из-за резкого падения котировок.

Ранее 9 марта рухнули биржи азиатского региона, а затем и Европы. Российская биржа сегодня не работает по причине выходного дня. Но курс рубля по отношению к основным валютам приближался к многолетним минимумам, хотя в последние часы начал отыгрывать падение вслед за нефтяными ценами. Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней.

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Комментарии (8)

Жора  
Даже я, не имея экономического образования, это предвидел сразу, как наши отказались снижать добычу и сорвали переговоры с ОПЕК! Чем они думали, явно не головой?!!!
idiot
Омерике кОпец! Урраа граждане!
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