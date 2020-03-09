Биржи США тоже рухнули

Панические настроения, связанные с резко упавшей в цене нефтью, 9 марта продолжились и за океаном — торги на фондовом рынке в США открылись резким падением основных индексов.

В первые минуты торговой сессии промышленный Dow Jones упал почти на 7 процентов, до 24077,9 пункта. Индекс S&P 500 потерял 198,34 пункта (6,67%), до 2774,03 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 615,75 пункта (7,18%), до 7959,87 пункта.

Биржи решили приостановить торги на 15 минут из-за резкого падения котировок.