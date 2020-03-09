Центробанк РФ прекращает закупку валюты на внутреннем рынке. За решением маячит доллар по 74 рубля
Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней. Это может быть не последней мерой по поддержанию обрушившегося курса рубля.
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, — говорится на сайте регулятора 9 марта. — Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года».
Кроме того, ЦБ подчеркнул, что готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.
Напомним, цена на нефть постоянно снижается с 6 марта, после того, как не достигли успеха переговоры о снижении добычи сырья. В ходе торгов на 9 марта баррель Brent дешевел до 31,74 доллара. Параллельно в пике ушел рубль. Ночью на международных торгах доллар пробил планку в 73 рубля, евро — 83,7 рубля. На 10:45 на Forex доллар стоит 74,2 рубля, евро — 85,2 рубля.