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09.03.2020 10:57
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Центробанк РФ прекращает закупку валюты на внутреннем рынке. За решением маячит доллар по 74 рубля

Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней. Это может быть не последней мерой по поддержанию обрушившегося курса рубля.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, — говорится на сайте регулятора 9 марта. — Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года».

Кроме того, ЦБ подчеркнул, что готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

Напомним, цена на нефть постоянно снижается с 6 марта, после того, как не достигли успеха переговоры о снижении добычи сырья. В ходе торгов на 9 марта баррель Brent дешевел до 31,74 доллара. Параллельно в пике ушел рубль. Ночью на международных торгах доллар пробил планку в 73 рубля, евро — 83,7 рубля. На 10:45 на Forex доллар стоит 74,2 рубля, евро — 85,2 рубля.

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Комментарии (11)

Vasya11
А что, законодательная власть сидят в одном корыте с денежной властью?
Давно пора привязать курс валют к хлебу с животноводством.
Ресурсы которые являются первой необходимостью для выживания в РФ.
serg1956
Пора координально повышать учетную ставку и ПРОценты по вкладам.
А по хорошому ЦБ должен компенсировать населению потери в деньгах за очередной грабеж.
Youngmaster
"Шеф все пропало,клиент уезжает,завтра снимают гипс"(с) Ну будет корректировка курса на 15-20%,...цатая за мой уже достаточно долгий век. А так хорошо,даже очень,когда зарплата в евро.У умных и грамотных людей типа меня. Жена в полном восторге с утра,хотя и 9 марта на календаре.)))
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