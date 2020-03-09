Центробанк РФ прекращает закупку валюты на внутреннем рынке. За решением маячит доллар по 74 рубля

Банк России принял решение не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в течение 30 дней. Это может быть не последней мерой по поддержанию обрушившегося курса рубля.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти, — говорится на сайте регулятора 9 марта. — Оно распространяется как на регулярные покупки иностранной валюты, так и на реализацию покупок, отложенных в 2018 году. Решение о возобновлении операций с иностранной валютой в рамках выполнения механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение марта 2020 года».