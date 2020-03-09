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09.03.2020 10:10
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Мировые цены на нефть рухнули

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже рекордно низких отметок февраля 2016 года утром 9 марта по данным торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падала до $31,74 за баррель.

6 марта члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, не договорились о продлении соглашения о сокращении уровня добычи нефти (ОПЕК+) после марта 2020 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, обязательств по сокращению добычи нефти ни у одной из стран ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года не будет.

В начале февраля аналитики рейтингового агентства Fitch отмечали, что цены на нефть находятся под давлением на фоне вспышки коронавируса.

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Комментарии (20)

HAXHAX
а давайте эту дешевую нефть пустим в роиссю,и ценуна бензин снизим для народа,зачем нам за бесценок отдавать ее за границу...
SanNik
Где то сейчас ликует Медведев.
Путин с гайкой прорабатывает два сценария:
1. "Я устал, я ухожу " - маловероятный
2. "Россия - великая держава, США задумали разрушить нашу страну, поэтому ради спасения страны все граждане страны должны быть нищими и вести жалкое существование, иначе страна развалится. Прошу понять и жить нищими. Кто против - агент ГосДепа".
Росгвардия и ОМОН начинают дубинки и оружие для ликвидации того, кто не захочет понять. Либо понятливый - либо мертвый.
Ну а Мишустин введёт новые налоги на граждан.
Все ЕдРо и чиновники сейчас свалят за границу к детям - нефтедоллары закончились, больше в путинской России поживиться нечем - пора валить и жить на ранее награбленное, иначе раскулачит Мишустин и опричники Путина
7215555
Логика охранников всю страну погубит
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