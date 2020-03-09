Мировые цены на нефть рухнули

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже рекордно низких отметок февраля 2016 года утром 9 марта по данным торгов Межконтинентальной биржи (ICE). Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне падала до $31,74 за баррель.

6 марта члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, не договорились о продлении соглашения о сокращении уровня добычи нефти (ОПЕК+) после марта 2020 года, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, обязательств по сокращению добычи нефти ни у одной из стран ОПЕК+ с 1 апреля 2020 года не будет.