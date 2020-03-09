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09.03.2020 15:02
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Додон готов сажать молдаван за распространение коронавируса. Но его должен поддержать парламент

Президент Молдавии Игорь Додон готов пойти на самые радикальные меры защиты своей маленькой страны от эпидемии нового коронавируса. 9 марта он потребовал ввести штрафы и привлекать к уголовной ответственности лиц, которые своими действиями способствуют распространению заразы. Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал в Facebook.

«Чрезвычайная ситуация требует чрезвычайных мер. В связи с этим предупреждаю всех, кто своим безответственным отношением ставит под угрозу жизнь и безопасность других: вы ответите за это по закону. Я попросил правительство разработать и принять необходимые поправки в законодательство для того, чтобы граждане, которые не предоставляют или предоставляют ошибочную информацию, не соблюдают указания врачей и властей, что может привести к появлению очагов или к распространению коронавируса, были оштрафованы или даже привлечены к уголовной ответственности», — сообщил президент.

К таким мерам решили прибегнуть после того, как одна из гражданок Молдавии, инфицированная коронавирусом, самовольно покинула больницу в Италии и в тяжелом состоянии прилетела в Кишинев. При этом она не проинформировала о болезни ни бортпроводников, ни пограничников. Уже в самолете женщине стало плохо, и после посадки ее в тяжелом состоянии госпитализировали. Однако, когда медработники взялись установить круг лиц, контактировавших с женщиной в самолете, они столкнулись со сложностями, так как выяснилось, что приезжающие в страну намеренно искажают информацию в эпидемиологических анкетах, которые их просят заполнить на границе.

Президент Молдавии призвал правительство разработать соответствующие поправки в закон к 11 марта, чтобы они были приняты на ближайшем заседании парламента. По данным Минздрава Молдавии, на данный момент в стране подтвержден только один случай заражения коронавирусом.

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