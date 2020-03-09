Зажигать огонь токийской Олимпиады будут без зрителей, только для своих. Виноват коронавирус

Церемония зажжения олимпийского огня в Древней Олимпии пройдёт в закрытом режиме. На ней не будет зрителей, а количество гостей будет ограничено. Об этом 9 марта сообщается на сайте Греческого олимпийского комитета.

Зажжение огня назначено на 12 марта. Комитетом решено принять во внимание решение правительства Греции о защите здоровья граждан от коронавируса. В связи с этим зрителей на церемонии не будет, а количество аккредитованных гостей из Международного олимпийского комитета и Токийского оргкомитета сократили до сотни. Аккредитация СМИ будет крайне ограниченной.