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09.03.2020 14:40
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Зажигать огонь токийской Олимпиады будут без зрителей, только для своих. Виноват коронавирус

Церемония зажжения олимпийского огня в Древней Олимпии пройдёт в закрытом режиме. На ней не будет зрителей, а количество гостей будет ограничено. Об этом 9 марта сообщается на сайте Греческого олимпийского комитета.

Зажжение огня назначено на 12 марта. Комитетом решено принять во внимание решение правительства Греции о защите здоровья граждан от коронавируса. В связи с этим зрителей на церемонии не будет, а количество аккредитованных гостей из Международного олимпийского комитета и Токийского оргкомитета сократили до сотни. Аккредитация СМИ будет крайне ограниченной.

Олимпийские игры в Токио могут не состояться по решению МОК, если к маю распространение коронавируса не будет взято под полный контроль.

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