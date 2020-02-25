Член МОК о коронавирусе: Судьба Олимпиады в Токио будет решена в ближайшие три месяца
Олимпийские игры в Токио могут не состояться по решению МОК, если к маю распространение коронавируса не будет взято под полный контроль. Японские министры твердят, что говорить об отмене крупнейших соревнований на планете пока рано.
Трехмесячный срок японским чиновникам поставил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд, первый президент WADA. Его слова 25 февраля приводит Associated Press. Он отметил, что думать надо не только о самих спортсменах, но и гостиницах, зонах для СМИ и прочей огромной олимпийской инфраструктуре. Если к концу мая принимающая сторона сможет убедить членов комиссии, что страна безопасна, то игры состоятся в Токио. «На данном этапе есть все признаки того, что отменять ничего не придется. Так что сосредоточьтесь на тренировках и будьте уверены, что МОК не отправит вас туда, где царит эпидемия», — обратился Паунд к спортсменам.
Министр здравоохранения Японии в тот же день заявил, что говорить об отмене рано.
За минувшие сутки на территории страны, принимающей Игры-2020, было зафиксировано порядка 10 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии заболели 862 человека, почти 700 из которых сидят на борту круизного лайнера Diamond Princess у японских берегов.
В мире патоген выявили у 79 331 человека, умерли 2702 пациента. Вирус добрался до замминистра здравоохранения Ирана, зафиксированы случаи болезни на Канарских островах и в Каталонии.