Член МОК о коронавирусе: Судьба Олимпиады в Токио будет решена в ближайшие три месяца

Олимпийские игры в Токио могут не состояться по решению МОК, если к маю распространение коронавируса не будет взято под полный контроль. Японские министры твердят, что говорить об отмене крупнейших соревнований на планете пока рано.



Трехмесячный срок японским чиновникам поставил член Международного олимпийского комитета Дик Паунд, первый президент WADA. Его слова 25 февраля приводит Associated Press. Он отметил, что думать надо не только о самих спортсменах, но и гостиницах, зонах для СМИ и прочей огромной олимпийской инфраструктуре. Если к концу мая принимающая сторона сможет убедить членов комиссии, что страна безопасна, то игры состоятся в Токио. «На данном этапе есть все признаки того, что отменять ничего не придется. Так что сосредоточьтесь на тренировках и будьте уверены, что МОК не отправит вас туда, где царит эпидемия», — обратился Паунд к спортсменам.