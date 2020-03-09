Подарки кончились. Женский чемпионат мира по хоккею отменил коронавирус

Международная федерация хоккея приняла решение отменить чемпионат мира среди женщин, который должен был пройти в канадских городах Галифаксе и Труро из-за угрозы заражения коронавирусом COVID-19, сообщает 9 марта пресс-служба Федерации хоккея России.

Решение об отмене было принято на экстренном собрании Совета Международной федерации, Труро и Галифакс примут у себя чемпионат мира среди женщин в 2021 году.

Федерация хоккея России сожалеет в связи с отменой турнира, «но понимает необходимость такого решения ИИХФ, так как безопасность и здоровье людей являются наивысшей ценностью».

