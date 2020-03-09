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09.03.2020 11:17
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Доллар — 75, евро — 86. Рубль продолжает падать на международных торгах

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

В ходе торгов Forex 9 марта стоимость доллара превысила 75 рублей, а евро — 86 рублей. Ранее ЦБ РФ объявил мораторий на покупку валюты на внутреннем рынке.

Судя по графику торгов, максимальным значением для доллара стало 75,27 рубля. Евро добрался до 86,04 рубля.

Ранее Банк России принял решение на 30 дней прекратить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение о возобновлении операций будет приниматься в зависимости от ситуации на финансовых рынках в течение марта.

В России сегодня биржевых торгов нет, 9 марта в стране объявлен выходным днём.

Напомним, цена на нефть постоянно снижается с 6 марта, после того, как не достигли успеха переговоры о снижении добычи сырья. В ходе торгов на 9 марта баррель Brent дешевел до 31,74 доллара. Параллельно в пике ушел рубль. Ночью на международных торгах доллар пробил планку в 73 рубля, евро — 83,7 рубля.

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Комментарии (11)

SERGEY111
Двигатели джетов переведены на более частый режим прогревания , экипажы находятся на круглосуточном дежурстве , вспотевшие пальцы перебирают разноцветные паспорта .
Vasya11
Полагаю, скоро нужно ожидать новые банкноты с уменьшенным количеством нолей. Динаминация - называется.
daisychain
А я слышал, что в проект новой Конституции вписали "Незыблемый и Единственно Верный Курс Великого Рубля не должен быть выше 65 за доллар".
Меня обманули?
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