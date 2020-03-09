Доллар — 75, евро — 86. Рубль продолжает падать на международных торгах
В ходе торгов Forex 9 марта стоимость доллара превысила 75 рублей, а евро — 86 рублей. Ранее ЦБ РФ объявил мораторий на покупку валюты на внутреннем рынке.
Судя по графику торгов, максимальным значением для доллара стало 75,27 рубля. Евро добрался до 86,04 рубля.
Ранее Банк России принял решение на 30 дней прекратить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Решение о возобновлении операций будет приниматься в зависимости от ситуации на финансовых рынках в течение марта.
В России сегодня биржевых торгов нет, 9 марта в стране объявлен выходным днём.
Напомним, цена на нефть постоянно снижается с 6 марта, после того, как не достигли успеха переговоры о снижении добычи сырья. В ходе торгов на 9 марта баррель Brent дешевел до 31,74 доллара. Параллельно в пике ушел рубль. Ночью на международных торгах доллар пробил планку в 73 рубля, евро — 83,7 рубля.