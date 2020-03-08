Родственники жертв сбитого «Боинга» оставили перед российским консульством в Гааге пустые ряды из 298 белых кресел
В канун начала слушаний по делу о сбитом «Боинге» Малайзийских авиалиний в Гааге прошла акция. Родственники жертв принесли 298 белых складных кресел — по числу погибших в катастрофе, расставив их, словно сиденья в самолете.
Также люди приносили таблички — «Справедливость для MH17», «MH17: нам нужна только правда!», а также фотографии погибших и цветы.
De lege 298 lege stoelen stonden er weer! Wij dus ook! #MH17 pic.twitter.com/iayjIVFqYc— Ria van der Steen (@RiavdSteen) March 8, 2020
«Идея акции — в том, чтобы разъяснить Российскому государству, что ему придется сотрудничать со следствием», — цитирует Reuters одного из участников, чей старший брат погиб в катастрофе.
«Также пустые стулья символизируют отсутствие четырех подозреваемых в суде — предположительно, они находятся в России, которая не разрешит их экстрадицию», — продолжает издание.
9 марта в Гааге начнутся слушания по делу о катастрофе над Донбассом в июле 2014 года. Россия отрицает свою вину в этой трагедии. Минувшим летом в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что у России — своя версия крушения.
Ранее стало известно, что Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по этому делу. А летом Совет Европы принял заявление с призывом к России признать ответственность за произошедшее.