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08.03.2020 20:49
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Родственники жертв сбитого «Боинга» оставили перед российским консульством в Гааге пустые ряды из 298 белых кресел

В канун начала слушаний по делу о сбитом «Боинге» Малайзийских авиалиний в Гааге прошла акция. Родственники жертв принесли 298 белых складных кресел — по числу погибших в катастрофе, расставив их, словно сиденья в самолете.

Также люди приносили таблички — «Справедливость для MH17», «MH17: нам нужна только правда!», а также фотографии погибших и цветы.

«Идея акции — в том, чтобы разъяснить Российскому государству, что ему придется сотрудничать со следствием», — цитирует Reuters одного из участников, чей старший брат погиб в катастрофе.

«Также пустые стулья символизируют отсутствие четырех подозреваемых в суде — предположительно, они находятся в России, которая не разрешит их экстрадицию», — продолжает издание.

9 марта в Гааге начнутся слушания по делу о катастрофе над Донбассом в июле 2014 года. Россия отрицает свою вину в этой трагедии. Минувшим летом в ходе прямой линии Владимир Путин заявил, что у России — своя версия крушения.

Ранее стало известно, что Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по этому делу. А летом Совет Европы принял заявление с призывом к России признать ответственность за произошедшее.

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Комментарии (10)

Евгений Литвинец
Да уж, гопота разбушевалась на всех уровнях, от МИДа до кухаркиного гоминида. Видимо, перспективы дела Цахесу холоду в трусы нагнали прилично. Он-то фактурой владеет, не зря с поправками задёргались в срочном порядке.
andrey-verdi
"Диспетчер из Днепропетровска" ничего существенного и секретного при общении с экипажем Боинга не произнесла, и ни услышала, чтобы её потом "зачистили". Расшифровки переговоров давно опубликованы. И Youngmaster не пишите ерунды. По Вашему главный виновник не тот кто стрелял, а тот кто "небо" не закрыл. Это как если Вы забудете закрыть дверь квартиры, а Вас обвороют. Вора поймают, а судья такой: "нет вор не виноват, это Вы дверь не закрыли."
Nationalverrater_2
У поварят истерика. Хозяев - кормильцев подлые забугорные русофобы-бездуховники обидеть собрались. Переживают за их патриотичные виллы , яхты и шубохранилища в тылу врага.
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