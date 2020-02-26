СМИ: Нидерланды засекретят личности свидетелей по делу о крушении MH17
Личности 13 свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом будут засекречены. Об этом сообщает со ссылкой на документы телеканал Нидерландов NOS 25 февраля.
По мнению местной прокуратуры, свидетели подвергаются «значительным рискам», а их безопасность «может быть поставлена под угрозу». Лишь одному из свидетелей суд отказал в сохранении личности в тайне.
Ранее национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине: Олегу Пулатову, Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, а также гражданину Украину Леониду Харченко.
Пассажирский Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
В июне 2019 года ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе трое россиян - Игорь Гиркин, также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым подозреваемым является гражданин Украины Леонид Харченко. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.