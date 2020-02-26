СМИ: Нидерланды засекретят личности свидетелей по делу о крушении MH17

Личности 13 свидетелей по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом будут засекречены. Об этом сообщает со ссылкой на документы телеканал Нидерландов NOS 25 февраля.



По мнению местной прокуратуры, свидетели подвергаются «значительным рискам», а их безопасность «может быть поставлена под угрозу». Лишь одному из свидетелей суд отказал в сохранении личности в тайне.



Ранее национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 на Украине: Олегу Пулатову, Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, а также гражданину Украину Леониду Харченко.

