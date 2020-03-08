Минобороны установит в Крыму комплекс слежения за космосом

В Крыму будет создан объект контроля космического пространства. Об этом сообщил начальник Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС Сергей Сучков в интервью радио «Эхо Москвы».

Строительство новых объектов, по словам Сучкова, ведётся и в некоторых других регионах РФ: на Алтае и Дальнем Востоке.

Как он уточнил, сейчас системы контроля расположены в горах Памира (комплекс «Окно») и в ряде других мест России.

Он отметил, что в 2019 году около 700 космических объектов были взяты на сопровождение, около 300 космических объектов было обслужено при запуске. «Особое внимание уделялось опасным сближениям. В 2019 году было 19 предупреждений об опасных сближениях космических аппаратов», — добавил Сучков.