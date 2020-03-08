«Государство — угнетатель, твой насильник-надзиратель». Феминистки устроили флешмоб на Марсовом поле
На Марсовом поле в Петербурге 8 марта феминистки напомнили о правах женщин.
Под аккомпанемент барабанов девушки устроили танцевальный флешмоб «Насильник на твоем пути».
Как отмечает «МБХ-Медиа», идею акции они позаимствовали у чилийских феминисток, которые выступают против насилия над женщинами, а также против содействия этому насилию со стороны силовых структур.
Участницы уверены, что государство не предпринимает достаточно усилий для борьбы с домашним насилием, и, более того, препятствует отстаиванию прав женщин в том смысле, что даже эту акцию власти города не разрешили провести на площади Ленина, где изначально планировался флешмоб.
«"Патриархат — это судьба, я родилась виновная. Наказание для меня — насилие день ото дня", "Государство — угнетатель, твой насильник-надзиратель"», — скандировали девушки.