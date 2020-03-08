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08.03.2020 14:18
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«Государство — угнетатель, твой насильник-надзиратель». Феминистки устроили флешмоб на Марсовом поле

На Марсовом поле в Петербурге 8 марта феминистки напомнили о правах женщин.

Под аккомпанемент барабанов девушки устроили танцевальный флешмоб «Насильник на твоем пути».

Как отмечает «МБХ-Медиа», идею акции они позаимствовали у чилийских феминисток, которые выступают против насилия над женщинами, а также против содействия этому насилию со стороны силовых структур.

Участницы уверены, что государство не предпринимает достаточно усилий для борьбы с домашним насилием, и, более того, препятствует отстаиванию прав женщин в том смысле, что даже эту акцию власти города не разрешили провести на площади Ленина, где изначально планировался флешмоб.

«"Патриархат — это судьба, я родилась виновная. Наказание для меня — насилие день ото дня", "Государство — угнетатель, твой насильник-надзиратель"», — скандировали девушки.

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Комментарии (5)

Ref
В феминистки только страшненькие идут? Ну, все равно с праздником их и это - мужика хорошего.
krasnonosov
"В столице Киргизии Бишкеке неизвестные напали на участников марша за права женщин..." (с) https://www.svoboda.org/a/30475868.html
Савва Морозов
недо...ханные
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