СКА с трудом обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф

Победой хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя» в субботу, 7 марта, в Подольске. Армейцы с Невы выиграли в третьем овертайме со счетом 3:2.

Основное время завершилось вничью 2:2. Голы зибили за СКА Антон Белов (1 минута) и Сергей Плотников (54). У «Витязя» отличились Вилле Лаюнен (19) и Алексей Макеев (44). При ничейном результате, согласно регламенту КХЛ, в плей-офф соперники играют дополнительные таймы до первой забитой шайбы. В итоге командам пришлось сыграть почти дополнительный матч. Лишь в третьем овертайме, на 114 минуте победную точку поставил защитник СКА Лукас Бенгтссон.