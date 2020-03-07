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07.03.2020 22:06
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СКА с трудом обыграл «Витязь» и вышел во второй раунд плей-офф

Победой хоккейного клуба СКА завершился четвертый матч первого раунда плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя» в субботу, 7 марта, в Подольске. Армейцы с Невы выиграли в третьем овертайме со счетом 3:2.

Основное время завершилось вничью 2:2. Голы зибили за СКА Антон Белов (1 минута) и Сергей Плотников (54). У «Витязя» отличились Вилле Лаюнен (19) и Алексей Макеев (44). При ничейном результате, согласно регламенту КХЛ, в плей-офф соперники играют дополнительные таймы до первой забитой шайбы. В итоге командам пришлось сыграть почти дополнительный матч. Лишь в третьем овертайме, на 114 минуте победную точку поставил защитник СКА Лукас Бенгтссон.

Таким образом счет в серии стал 4-0 в пользу СКА. Это означает, что петербуржцы одержали победу в серии и вышли во второй раунд плей-офф. Соперник армейцев определится позже.

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Комментарии (1)

Иван Кадачигов
Ну в общем-то не особо сильно и мучались, сейчас отдохнут как следует и дальше помчат, навстречу ЦСКА, чтобы позорно им проиграть, по хорошей и доброй традиции последних лет.
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