РПЦ задумалась о причастии из одноразовых ложек. Но только если прикажут госструктуры

«Мы этот вопрос обсуждали на последнем заседании Высшего церковного совета. Мы решили, что в превентивном порядке не будем издавать какие-то указы, постановления, но если беда коснется России, или если она придет в другие страны канонического пространства Русской православной церкви, то, конечно, мы будем на нее реагировать», - сообщил глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Русская православная церковь в данный момент не намерена предпринимать особые меры и менять свои ритуалы, чтобы предотвратить распространение коронавируса, сообщает 7 марта «Интерфакс» .

По словам митрополита, православные люди убеждены, что болезни через причастие не передаются. Священнослужитель дал понять, что пока официальных указаний, которым РПЦ обязана следовать, чтобы защитить прихожан от болезни, не было. Если «дойдет до каких-то запретов», отметил он, не исключено, что, например, во время причастия будут использовать одноразовые ложечки. Так священники делают, когда посещают тяжелобольных с ослабленным иммунитетом.

«Церковь будет реагировать на те требования, которые будут выдвигаться соответствующими государственными структурами», - сказал представитель РПЦ.

Не исключил митрополит Илларион и введения в будущем и других профилактических мер, в частности, ношения медицинских масок в православных храмах. Однако закрывать церкви без приказа властей на время эпидемии не будут.

В России, по данным на 7 марта, зарегистрировано 14 случаев заражения. 15-й пациенткой с таким диагнозом может стать жительница Подмосковья, прилетевшая в Россию из Цюриха - анализы показали положительный результат, но на подтверждение их отравят в Новосибирск. В Петербурге коронавирус обнаружили у второго человека - молодой женщины, недавно вернувшейся из Италии. Число заразившихся в мире превысило 102 тысячи.