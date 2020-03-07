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07.03.2020 17:59
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В Петербурге изолируют людей, контактировавших с заразившейся коронавирусом женщиной

Лица, контактировавшие со второй заболевшей коронавирусом в Петербурге, уже определены, и сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В ведомстве также уточнили, что женщина вернулась из Италии 1 марта, а 4 марта обратилась к врачу с жалобами на симптомы ОРВИ. Пациентку госпитализировали в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Анализ на 2019-nСoV оказался положительным. Сейчас заболевшая находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме.

«Обстоятельства, при которых был выявлен новый случай заболевания, подтверждает адекватность принимаемых городскими властями мер по нераспространению коронавирусной инфекции», — отметили в комздраве.

Накануне оперативный штаб рапортовал о шести новых пациентах, из которых большинство — в Москве. Все они также побывали в Италии. Всего в России зарегистрировано 14 случаев заражения. Первый человек в Петербурге, у кого диагностировали коронавирус, — студент из Италии.

Всего на данный момент, по данным Университета Джона Хопкинса (США), в мире зарегистрировано почти 102,5 тысячи случаев заболевания. Умер 3491 человек, около 57,5 тысячи выздоровели. Число заражённых в Европе растёт. Коронавирус, в частности, обнаружили у лидера Демократической партии Италии.

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Комментарии (6)

nuga
банальное ОРВИ,а раздули планетарную истерию с помощью инета и СМИ.
Ref
Какие адекватные меры? Она 7 дней по городу болталась, кнопочки в лифте давила, по магазинам ходила ...
miaow
"Обстоятельства, при которых был выявлен новый случай заболевания, подтверждает адекватность принимаемых городскими властями мер по нераспространению коронавирусной инфекции" - сам себя не похвалишь - весь день, как оплеванный, ходишь.
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