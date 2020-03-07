В Петербурге изолируют людей, контактировавших с заразившейся коронавирусом женщиной

Лица, контактировавшие со второй заболевшей коронавирусом в Петербурге, уже определены, и сейчас ведется работа по их помещению под медицинское наблюдение. Об этом 7 марта сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

В ведомстве также уточнили, что женщина вернулась из Италии 1 марта, а 4 марта обратилась к врачу с жалобами на симптомы ОРВИ. Пациентку госпитализировали в Клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина. Анализ на 2019-nСoV оказался положительным. Сейчас заболевшая находится в инфекционном боксе в удовлетворительном состоянии, болезнь протекает в легкой форме.