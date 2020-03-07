В кювет на улице Труда съехала машина с мёртвым водителем. Поездку прервали 25 ударов ножа

Водителя «Киа» изрезали ножом после поездки по Колпинскому району Петербурга. Автомобиль уехал в кювет, агрессивный пассажир — в полицию.

Как стало известно «Фонтанке» 7 марта, «Киа Рио» на обочине улицы Труда, 80, накануне ночью увидел прохожий. Отметив странное поведение пассажиров и неподвижность водителя, он набрал номер экстренных служб. Приезда полиции из всей компании дождался только один.

За рулём опрокинувшегося автомобиля остался мужчина, на теле которого насчитали не меньше 25 ножевых ран. Его личность установили быстро: погиб гражданин Азербайджана. Он приехал в Петербург летом прошлого года, пару дней назад отметил 28-летие. Камеры наружного наблюдения зафиксировали, как автомобиль ехал по улице Труда, однако момент преступления в обзор не попал.