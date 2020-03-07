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07.03.2020 11:11
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В Швеции задержали двух россиян по подозрению в убийстве чеченского блогера

В Швеции задержаны двое россиян, подозреваемых в покушении на убийство блогера и критика чеченского правительства Тумсо Абдурахманова, сообщает Reuters.

По словам прокурора Терезы Стенссон, речь идёт о 29-летнем гражданине России и его предполагаемой сообщнице в возрасте 30 лет.

Как рассказали в правоохранительных органах, атака произошла 26 февраля в городе Евле на востоке Швеции. На блогера набросился мужчина с молотком, однако тому удалось обезвредить нападавшего и даже снять происходящее на видео. Атаковавший сказал, что он из Москвы и у людей, которые его послали, находится его мать.

Как пишет «Коммерсантъ», изначально предполагалось, что нападение произошло в Польше, поскольку там Абдурахманов просил убежища. Его самого власти Швеции подозревали в попытке убийства, но затем обвинения сняли.

Как уточняет Reuters, это была третья за месяц атака на Абдурахманова, критиковавшего лидера Чечни Рамзана Кадырова после убийства блогера Имрана Алиева во Франции и нападения на журналистку Елену Милашину в Грозном. За критику Кадырова, как утверждает Абдурахманов, ему грозил кровной местью председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

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Комментарии (4)

krasnonosov
Россияне и тожероссияне - это разные вещи.
Иван Кадачигов
Когда уже Рамзан станет хоть немного цивилизованней. Ведь ездит он уже не на коне, и, поди, не голубиной почтой пользуется. Так почему именно этот пережиток его так беспокоит.
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