В Швеции задержали двух россиян по подозрению в убийстве чеченского блогера
В Швеции задержаны двое россиян, подозреваемых в покушении на убийство блогера и критика чеченского правительства Тумсо Абдурахманова, сообщает Reuters.
По словам прокурора Терезы Стенссон, речь идёт о 29-летнем гражданине России и его предполагаемой сообщнице в возрасте 30 лет.
Как рассказали в правоохранительных органах, атака произошла 26 февраля в городе Евле на востоке Швеции. На блогера набросился мужчина с молотком, однако тому удалось обезвредить нападавшего и даже снять происходящее на видео. Атаковавший сказал, что он из Москвы и у людей, которые его послали, находится его мать.
Как пишет «Коммерсантъ», изначально предполагалось, что нападение произошло в Польше, поскольку там Абдурахманов просил убежища. Его самого власти Швеции подозревали в попытке убийства, но затем обвинения сняли.
Как уточняет Reuters, это была третья за месяц атака на Абдурахманова, критиковавшего лидера Чечни Рамзана Кадырова после убийства блогера Имрана Алиева во Франции и нападения на журналистку Елену Милашину в Грозном. За критику Кадырова, как утверждает Абдурахманов, ему грозил кровной местью председатель парламента Чечни Магомед Даудов.