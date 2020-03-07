В Швеции задержали двух россиян по подозрению в убийстве чеченского блогера

В Швеции задержаны двое россиян, подозреваемых в покушении на убийство блогера и критика чеченского правительства Тумсо Абдурахманова, сообщает Reuters.

По словам прокурора Терезы Стенссон, речь идёт о 29-летнем гражданине России и его предполагаемой сообщнице в возрасте 30 лет.

Как рассказали в правоохранительных органах, атака произошла 26 февраля в городе Евле на востоке Швеции. На блогера набросился мужчина с молотком, однако тому удалось обезвредить нападавшего и даже снять происходящее на видео. Атаковавший сказал, что он из Москвы и у людей, которые его послали, находится его мать.