К 8 марта в Петербурге выглянет солнце. В субботу придется довольствоваться отсутствием дождя

Весна постепенно приходит и в Северную столицу. В начале выходных от по-настоящему весенней погоды петербуржцев и гостей города будет отдалять полоса повышенного атмосферного давления. К международному женскому дню в город придет солнце, которое задержится на пару дней.

«В наступившую субботу условия погоды в Санкт-Петербурге будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления, вытянувшаяся в широтном направление. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, и обойдется без существенных осадков», - рассказал 7 марта специалист «Фобос» Михаил Леус.