К 8 марта в Петербурге выглянет солнце. В субботу придется довольствоваться отсутствием дождя
Весна постепенно приходит и в Северную столицу. В начале выходных от по-настоящему весенней погоды петербуржцев и гостей города будет отдалять полоса повышенного атмосферного давления. К международному женскому дню в город придет солнце, которое задержится на пару дней.
«В наступившую субботу условия погоды в Санкт-Петербурге будет определять узкая полоса повышенного атмосферного давления, вытянувшаяся в широтном направление. В такой ситуации в регионе ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями, погода, и обойдется без существенных осадков», - рассказал 7 марта специалист «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, в городе в субботу не стоит ждать температуры выше +4 - +6 градусов Цельсия. Его коллеги из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» дают такой же прогноз: +5, облачно, но без осадков.
В Гидрометцентре при этом указывают, что 8 и 9 марта стоит готовиться уже к меньшей облачности и даже солнцу на небе. Погода в международный женский день останется на уровне +4. А вот после выходных синоптики предсказывают несколько дней дождей.