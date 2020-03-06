В Испании шестая смерть от коронавируса, заболели 374 человека
В Испании шестая смерть от нового коронавируса, 6 февраля в одной из больниц Мадрида умер 91-летний местный житель от осложнений, вызванных этой инфекцией. Ещё по меньшей мере 374 случая заражения новым коронавирусом были выявлены в стране, пишет El Pais.
ÚLTIMA HORA | Muere un hombre de 91 años con coronavirus en Madrid, el sexto fallecido con coronavirus en Españahttps://t.co/n2elxqg2Lk pic.twitter.com/oLhlUHbisq— EL PAÍS (@el_pais) March 6, 2020
Больше всего случаев зафиксировано в автономном сообществе Мадрид. В связи с этим региональные власти решили на месяц закрыть более 200 центров досуга и отдыха для пожилых людей.
Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. ВОЗ признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс.