Через неделю после подписания мирного договора между США и запрещенным в РФ «Талибаном» боевики устроили теракт с десятками погибших
Мероприятие с участием афганского премьера в Кабуле закончилось нападением вооруженных людей.
«В пятницу [6 марта] боевики устроили нападение на церемонию в столице Афганистана Кабуле, где присутствовал высший политический лидер Абдулла Абдулла, но он не пострадал», — сообщает 6 марта агентство Reuters.
Теракт произошел в прямом эфире. Кадры нападения показал телеканал Tolo News. На них видно, что во время речи Абдуллы раздались выстрелы, после чего премьер скрылся с трибуны.
За атакой может стоять «Талибан», так как, по сообщениям местных СМИ, сегодня они отмечают годовщину смерти лидера моджахедов-хазарейцев Абдулы али Мазари.
По последним данным, 23 человека погибли, 33 пострадали. Власти Кабула объявили о повышенных мерах безопасности в городе.
Теракт 6 марта произошел через неделю после того, как «Талибан» и США объявили о подписании исторического мирного договора. Он должен был положить конец самой долгой военной операции в истории армии США. В ответ талибы соглашались сотрудничать с центральным правительством страны, которое до этого они считали «марионеточным», а также отказывались от работы с другими террористическими организациями.
Справка:
Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.
Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.