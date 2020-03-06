FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
66.19р73.68р
06.03.2020 13:12
3
Печать

Через неделю после подписания мирного договора между США и запрещенным в РФ «Талибаном» боевики устроили теракт с десятками погибших

Мероприятие с участием афганского премьера в Кабуле закончилось нападением вооруженных людей.

«В пятницу [6 марта] боевики устроили нападение на церемонию в столице Афганистана Кабуле, где присутствовал высший политический лидер Абдулла Абдулла, но он не пострадал», — сообщает 6 марта агентство Reuters.

Теракт произошел в прямом эфире. Кадры нападения показал телеканал Tolo News. На них видно, что во время речи Абдуллы раздались выстрелы, после чего премьер скрылся с трибуны.

За атакой может стоять «Талибан», так как, по сообщениям местных СМИ, сегодня они отмечают годовщину смерти лидера моджахедов-хазарейцев Абдулы али Мазари.

По последним данным, 23 человека погибли, 33 пострадали. Власти Кабула объявили о повышенных мерах безопасности в городе.

Теракт 6 марта произошел через неделю после того, как «Талибан» и США объявили о подписании исторического мирного договора. Он должен был положить конец самой долгой военной операции в истории армии США. В ответ талибы соглашались сотрудничать с центральным правительством страны, которое до этого они считали «марионеточным», а также отказывались от работы с другими террористическими организациями.

Справка:

Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

perekuz
Для правоверного обмануть гяура - просто удовольствие.
Tim_Tim_Tim1
дак еще вчера ведь штаты наносили "оборонительные" удары, вероятно это они так отвечают
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний