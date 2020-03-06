Мероприятие с участием афганского премьера в Кабуле закончилось нападением вооруженных людей.



«В пятницу [6 марта] боевики устроили нападение на церемонию в столице Афганистана Кабуле, где присутствовал высший политический лидер Абдулла Абдулла, но он не пострадал», — сообщает 6 марта агентство Reuters.



Теракт произошел в прямом эфире. Кадры нападения показал телеканал Tolo News. На них видно, что во время речи Абдуллы раздались выстрелы, после чего премьер скрылся с трибуны.

