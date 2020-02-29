США подписали историческое соглашение с запрещенным в РФ «Талибаном». Оно положит конец самой длительной войне Америки
Договор, подписанный в Дохе между запрещенным в РФ движением «Талибан» и США, должен положить конец военным действиям в Афганистане, которые американские военные начали после отказа талибов выдать им причастных к терактам 11 сентября 2001 года.
«Соединенные Штаты подписали соглашение с талибами в субботу. Оно подготовит почву для прекращения самой продолжительной войны в истории Америки — длящегося почти два десятилетия конфликта в Афганистане», — сообщает 29 февраля The New York Times.
Соглашение устанавливает график окончательного вывода войск США из Афганистана в течение 14 месяцев. «Талибан», в свою очередь, должен прекратить сотрудничество с международными террористическими группами, такими, как «Аль-Каида», и начать работать с официальным Кабулом.
О важности мирного договора говорит и то, что на церемонии подписания присутствовали представители 30 стран и генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Если талибы и правительство Афганистана выполнят эти обязательства, то мы встанем на путь, который положит конец войне в Афганистане», — заявил президент Дональд Трамп.
Это уже не первая попытка американцев заключить мирное соглашение с радикальным движением. Первые шаги были сделаны еще в октябре 2018-го. В сентябре прошлого года спецпредставитель США по Афганистану объявил, что Америка готова вывести своих солдат из исламской республики при уступках со стороны талибов. При этом гарантом мира должна была стать Россия. Однако после взрыва в Кабуле и смерти американского военного Дональд Трамп отменил переговоры с афганским президентом Ашрафом Гани Ахмадзаем и лидерами «Талибана».
Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО. Контингент Соединенных Штатов в исламской республике насчитывает около 14 000 военнослужащих. Почти за 20 лет на операцию в Афганистане США потратили 2 триллиона долларов, а потери составили 3500 солдат американских и коалиционных войск.
Движение «Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими.