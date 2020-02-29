США подписали историческое соглашение с запрещенным в РФ «Талибаном». Оно положит конец самой длительной войне Америки

Договор, подписанный в Дохе между запрещенным в РФ движением «Талибан» и США, должен положить конец военным действиям в Афганистане, которые американские военные начали после отказа талибов выдать им причастных к терактам 11 сентября 2001 года.



«Соединенные Штаты подписали соглашение с талибами в субботу. Оно подготовит почву для прекращения самой продолжительной войны в истории Америки — длящегося почти два десятилетия конфликта в Афганистане», — сообщает 29 февраля The New York Times.



Соглашение устанавливает график окончательного вывода войск США из Афганистана в течение 14 месяцев. «Талибан», в свою очередь, должен прекратить сотрудничество с международными террористическими группами, такими, как «Аль-Каида», и начать работать с официальным Кабулом.

