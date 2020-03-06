Бесплатная душевая для бездомных открылась в Адмиралтейском районе
В Адмиралтейском районе Петербурга открылся бесплатный душевой пункт для бездомных людей. Здесь можно не только помыться, но также выстирать, высушить вещи и получить чистую одежду, сообщает благотворительная организация «Ночлежка».
Идея создания душевой принадлежит петербурженке Марии Варламовой. «Прошлой осенью она обсуждала план будущей душевой с инженером «Ночлежки» Иваном Лендяшовым. Мы очень признательны ей за доверие, инициативу, упорство и искреннее желание помочь тем, кто оказался на улице», - рассказали в организации.
Душевой пункт появился благодаря проекту «Твой бюджет». Он находится на набережной обводного канала, дом 177 литера Д. Работает пункт по будним дням.
«Спасибо команде проекта и сотрудникам Комплексного центра социального обслуживания населения Адмиралтейского района, которые поддержали идею Марии. Искренне радуемся, что в городе появилось ещё одно место, куда бездомный человек может прийти за помощью», - поблагодарили в «Ночлежке».