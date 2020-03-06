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06.03.2020 11:45
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Бесплатная душевая для бездомных открылась в Адмиралтейском районе

В Адмиралтейском районе Петербурга открылся бесплатный душевой пункт для бездомных людей. Здесь можно не только помыться, но также выстирать, высушить вещи и получить чистую одежду, сообщает благотворительная организация «Ночлежка».

Идея создания душевой принадлежит петербурженке Марии Варламовой. «Прошлой осенью она обсуждала план будущей душевой с инженером «Ночлежки» Иваном Лендяшовым. Мы очень признательны ей за доверие, инициативу, упорство и искреннее желание помочь тем, кто оказался на улице», - рассказали в организации.

Душевой пункт появился благодаря проекту «Твой бюджет». Он находится на набережной обводного канала, дом 177 литера Д. Работает пункт по будним дням.

«Спасибо команде проекта и сотрудникам Комплексного центра социального обслуживания населения Адмиралтейского района, которые поддержали идею Марии. Искренне радуемся, что в городе появилось ещё одно место, куда бездомный человек может прийти за помощью», - поблагодарили в «Ночлежке».

Фото: https://vk.com/nochlezhka

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Комментарии (1)

260566471
Молодец девушка. Премию таким бы выдавать серьезную и таких бы людей было больше.
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