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06.03.2020 09:32
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Восьмилетний пасынок петербургского мотогонщика разбился на улице Оптиков

Восьмилетний мальчик упал с балкона 25-этажки в Приморском районе Петербурга. Школьник скончался во время реанимационных действий в машине скорой помощи.

Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, трагедия произошла накануне днём. В полицию поступило сообщение о том, что у дома №34/1 по улице Оптиков на асфальте лежит тело ребёнка с признаками падения. На момент прибытия врачей мальчик был ещё жив, однако спасти его так и не смогли - травмы оказались смертельными.

Прибывшие на место сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опросили 38-летнюю мать погибшего. Она рассказала, что в третьем часу дня проводила сына из школы до парадной и попросила его подняться и собрать вещи для тренировки в секции дзюдо. Сама с ним не пошла, ждала у дома.

По данным «Фонтанки», женщина в данный момент находится в бракоразводном процессе с известным в Петербурге мотогонщиком. В феврале он занял первое место на чемпионате России по шоссейно-кольцевым мотогонкам (RSBK) в составе петербургской сборной. Мужчина приходится отчимом погибшему второкласснику.

© Фонтанка.Ру

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