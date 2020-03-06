Восьмилетний пасынок петербургского мотогонщика разбился на улице Оптиков
Восьмилетний мальчик упал с балкона 25-этажки в Приморском районе Петербурга. Школьник скончался во время реанимационных действий в машине скорой помощи.
Как стало известно «Фонтанке» 6 марта, трагедия произошла накануне днём. В полицию поступило сообщение о том, что у дома №34/1 по улице Оптиков на асфальте лежит тело ребёнка с признаками падения. На момент прибытия врачей мальчик был ещё жив, однако спасти его так и не смогли - травмы оказались смертельными.
Прибывшие на место сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опросили 38-летнюю мать погибшего. Она рассказала, что в третьем часу дня проводила сына из школы до парадной и попросила его подняться и собрать вещи для тренировки в секции дзюдо. Сама с ним не пошла, ждала у дома.
По данным «Фонтанки», женщина в данный момент находится в бракоразводном процессе с известным в Петербурге мотогонщиком. В феврале он занял первое место на чемпионате России по шоссейно-кольцевым мотогонкам (RSBK) в составе петербургской сборной. Мужчина приходится отчимом погибшему второкласснику.