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06.03.2020 09:12
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«Нам есть о чём поговорить». ФБР завлекает информаторов с помощью капитана Жеглова

Федеральное бюро расследований запустило в соцсетях рекламную кампанию, ориентированную на русскоязычное население США. В сотрудничество вовлекают, обращаясь к образу советского кумира.

На примечательное объявление СМИ обратили внимание 6 марта. В библиотеке рекламы на официальной странице FBI в Facebook указано, что показ запущен в конце февраля. Американские спецслужбы взяли фотографию Владимира Высоцкого из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», в котором актёр играл капитана МУР Глеба Жеглова.

«Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого», — заверяют авторы и просят обращаться в бюро тех, кто располагает информацией, которая может помочь ФБР.

Ссылка на изображении перенаправляет на страницу вашингтонского отделения с контактами, миссией контрразведки и приглашением поделиться сведениями. Информаторам на русском и английском обещают конфиденциальность. ФБР не впервые обращается к русскоговорящей аудитории, в сравнении с прошлым разом заметен прогресс в освоении русского языка.

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Комментарии (1)

Pilat
Дырку от бублика вы получите, а не сведенья.
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