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05.03.2020 18:44
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Не огнем, так бульдозером. Загоревшийся три дня назад строительный городок на Московском проспекте оказался незаконным

Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит строительный городок у дома 19 по Московскому шоссе. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, строительные бытовки, кабины биотуалетов и склады строительных материалов незаконно заняли территорию площадью более 11 тыс. кв. м.

Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Именно в этом строительном городке вечером 2 марта произошел пожар. С огнем боролись 23 спасателя и пять единиц спецтехники.

По данным ККИ, строительные работы вело ООО «РМ-Строй». Его привлекут к административной ответственности за нарушение и попросят возместить расходы на демонтаж.

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