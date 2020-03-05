Комитет по контролю за имуществом Петербурга сносит строительный городок у дома 19 по Московскому шоссе. Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве, строительные бытовки, кабины биотуалетов и склады строительных материалов незаконно заняли территорию площадью более 11 тыс. кв. м.

Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Фото: комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Именно в этом строительном городке вечером 2 марта произошел пожар. С огнем боролись 23 спасателя и пять единиц спецтехники.



По данным ККИ, строительные работы вело ООО «РМ-Строй». Его привлекут к административной ответственности за нарушение и попросят возместить расходы на демонтаж.

