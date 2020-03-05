Две девушки пострадали в столкновении легковушек в Кингисеппском районе Ленобласти днем 5 марта. Одну в момент ДТП выкинуло из машины, второй добраться до тротуара помог очевидец.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в 12:10 на перекрестке Октябрьской улицы и улицы Иванова столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 34-летнего мужчины и ВАЗ-2110, за рулем которого была 19-летняя девушка.

В результате аварии травмы получили девушка-водитель «Лады» и ее 21-летняя пассажирка. Обеих доставили в ЦРБ Кингисеппа.