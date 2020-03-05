Mitsubishi и «Лада» встретились под камерами в Кингисеппе. От удара пассажирку выкинуло на дорогу
Две девушки пострадали в столкновении легковушек в Кингисеппском районе Ленобласти днем 5 марта. Одну в момент ДТП выкинуло из машины, второй добраться до тротуара помог очевидец.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, в 12:10 на перекрестке Октябрьской улицы и улицы Иванова столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi Lancer под управлением 34-летнего мужчины и ВАЗ-2110, за рулем которого была 19-летняя девушка.
В результате аварии травмы получили девушка-водитель «Лады» и ее 21-летняя пассажирка. Обеих доставили в ЦРБ Кингисеппа.
Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения. На записи, опубликованной порталом «Кингисепп-сегодня.рф», видно, что «Лада» поворачивала налево и получила удар практически «в лоб» от встречного «Лансера». От удара «десятку» развернуло, а из открывшейся правой передней двери на проезжую часть выпала пассажирка. Mitsubishi же вылетел на тротуар и там остановился.
Выпавшая из машины девушка смогла встать сама и добралась до тротуара. Девушка-водитель «Лады» выбралась из машины тоже самостоятельно, но ей явно травмировало ногу. Один из очевидцев бросился ей на помощь и буквально унес с проезжей части.