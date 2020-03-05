«Парадный Пушкин» вызван к барьеру. Прокуроры добиваются наказания для обидчика усадьбы Кокорева
Вмещавшую в себя госпиталь, бомбоубежище и общежитие, но сохранившую исторический облик усадьбу Кокорева в Пушкинском районе Петербурга «подкосил» арендатор. За памятник архитектуры вступилась районная прокуратура.
Как сообщили в надзорном ведомстве 5 марта, компания «Парадный Пушкин», которая эксплуатирует объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом А. В. Кокорева», не только без разрешения сделала ремонт, но и демонтировала несущие конструкции старинного здания, тем самым поставив его под угрозу разрушения. По закону все работы, проводимые на территории подобных домов, должны быть согласованы с КГИОП.
Прокурорская проверка также выявила многочисленные нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.
В отношении временного владельца здания внесли представление и возбудили три дела об административных правонарушениях, материалы переданы в контролирующие органы.
Отметим, эта усадьба получила охранный статус в 2018 году. Она была построена для семьи известного в XIX веке миллионера Кокорева. В военные годы в доме располагались госпиталь и бомбоубежище, после его отдали студентам под общежитие. В наше время одним из последних собственников было ЗАО «Корпорация "Петрострой"».