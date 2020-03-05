«Парадный Пушкин» вызван к барьеру. Прокуроры добиваются наказания для обидчика усадьбы Кокорева

Вмещавшую в себя госпиталь, бомбоубежище и общежитие, но сохранившую исторический облик усадьбу Кокорева в Пушкинском районе Петербурга «подкосил» арендатор. За памятник архитектуры вступилась районная прокуратура.



Как сообщили в надзорном ведомстве 5 марта, компания «Парадный Пушкин», которая эксплуатирует объект культурного наследия регионального значения «Усадебный дом А. В. Кокорева», не только без разрешения сделала ремонт, но и демонтировала несущие конструкции старинного здания, тем самым поставив его под угрозу разрушения. По закону все работы, проводимые на территории подобных домов, должны быть согласованы с КГИОП.

