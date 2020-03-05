Фонд борьбы с коррупцией получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах

Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Причиной стало отсутствие соответствующей этому статусу маркировки на странице организации в Instagram.



Как 5 марта пишет «Коммерсантъ», юрист ФБК Александр Помазуев заявил на суде, что Роскомнадзор не стал соблюдать процедуру оформления нарушения и не отсмотрел материал по правилам, а предоставил скриншоты страниц. Реакции от ведомства не последовало. Такой штраф стал первым для фонда.