Фонд борьбы с коррупцией получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах
Симоновский районный суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального на 500 тысяч рублей за нарушение закона об иностранных агентах. Причиной стало отсутствие соответствующей этому статусу маркировки на странице организации в Instagram.
Как 5 марта пишет «Коммерсантъ», юрист ФБК Александр Помазуев заявил на суде, что Роскомнадзор не стал соблюдать процедуру оформления нарушения и не отсмотрел материал по правилам, а предоставил скриншоты страниц. Реакции от ведомства не последовало. Такой штраф стал первым для фонда.
Статус иноагента ФБК получил в октябре 2019 года, апелляция изменить это не помогла. Против организации было возбуждено уголовное дело об отмывании денег.
Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией накануне, 3 марта, направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека на обыски, которые у них в квартирах массово проводили силовики. Сообщается, что просьб признать такие действия политически мотивированными и нарушающими право на свободу личной жизни, слова и собраний вскоре будет около ста.
Специальная маркировка о принадлежности определённой организации к числу иноагентов должна быть на всех сайтах и страницах в социальных сетях.