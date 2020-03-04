Сторонники Навального отправили первые жалобы на обыски в ЕСПЧ

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) политика Алексея Навального отправили 30 жалоб в Европейский суд по правам человека. Как считают заявители, обыски, которые в 2019 году у них в квартирах проводили силовики в рамках уголовного дела об отмывании денег в ФБК, нарушили право на частную жизнь и были политически мотивированными. Речь в обращениях также идёт о нарушении права на свободу слова и собраний.



Адвокат международной правозащитной организации «Агора» Ирина Хрунова 4 марта пояснила «Ведомостям», что обращений будет около ста. По мнению заявителей, судебный контроль был формальным: больше 150 ордеров на обыски отличались только именами и фамилиями сотрудников ФБК, а в остальном были идентичны.