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03.03.2020 13:04
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Навальный остался без денег. Следствие заблокировало счета всей его семьи

Сообщение о долге в 75 млн рублей увидели в уведомлениях от банка оппозиционер Алексей Навальный, его жена, оба ребенка, в том числе несовершеннолетний, и родители. Доступ к деньгам заблокирован по требованию следствия.

Об этом Навальный рассказал в своем блоге 3 марта. По его словам, уведомления он и его семья получили накануне вечером. «Сижу вчера спокойно в офисе. Никого не трогаю. Смотрю материалы очередного расследования. Тут пишет жена: у меня все счета и карточки заблокированы, денег нет. Везде стоит «минус 75 миллионов рублей». Ты случайно никому не задолжал 75 миллионов?» — пишет политик. Об этом же ему сообщили родители и несовершеннолетний сын, со специальной карты которого исчезли накопленные тридцать тысяч рублей.

«Потом я лезу сам в интернет-банк и вижу, что и у меня все карточки заблокированы. «Постановление следователя в рамках уголовного дела такого-то». Сумма «минус 75 миллионов» безошибочно указывает на «дело ФБК», — добавил Навальный.

Также заблокированы оказались счета директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, скриншоты он опубликовал в Twitter. Под санкции попали деньги его жены и отца.

Уголовное дело в отношении ФБК было возбуждено по статье об отмывании денег, оппозиционеры уверяют, что из-за пожертвования в биткоинах. У сотрудников фонда по всей стране прошли обыски, а в октябре 2019-го его включили в список иноагентов. Счета ФБК были заблокированы.

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Комментарии (7)

MikkeL
Ну е-мое, неужели Алексей не знал что с карты надо сразу все снимать?))
Я вот давно уже не храню на карте никаких денег, даже если мама подарит, внучке на платье, да даже пособия, нафиг-нафиг!
Tim_Tim_Tim1
а че ни у кого не возникает вопросов откуда почти 100 лимонов на личных счетах у гражданина, который осуществляет политическую деятельность за счет пожертвований?
ldsDenis
Т.е. когда раскулачивают, родственники не в счёт, а как отнять денег у оппозиционера, так сразу всех под одну гребёнку.
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