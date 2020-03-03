Навальный остался без денег. Следствие заблокировало счета всей его семьи
Сообщение о долге в 75 млн рублей увидели в уведомлениях от банка оппозиционер Алексей Навальный, его жена, оба ребенка, в том числе несовершеннолетний, и родители. Доступ к деньгам заблокирован по требованию следствия.
Об этом Навальный рассказал в своем блоге 3 марта. По его словам, уведомления он и его семья получили накануне вечером. «Сижу вчера спокойно в офисе. Никого не трогаю. Смотрю материалы очередного расследования. Тут пишет жена: у меня все счета и карточки заблокированы, денег нет. Везде стоит «минус 75 миллионов рублей». Ты случайно никому не задолжал 75 миллионов?» — пишет политик. Об этом же ему сообщили родители и несовершеннолетний сын, со специальной карты которого исчезли накопленные тридцать тысяч рублей.
«Потом я лезу сам в интернет-банк и вижу, что и у меня все карточки заблокированы. «Постановление следователя в рамках уголовного дела такого-то». Сумма «минус 75 миллионов» безошибочно указывает на «дело ФБК», — добавил Навальный.
Также заблокированы оказались счета директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова, скриншоты он опубликовал в Twitter. Под санкции попали деньги его жены и отца.
Со вчерашнего дня мои счета выглядят вот так. И жены. И отца. https://t.co/fCgVnS0RC3 pic.twitter.com/3uORZ0zuGi— Ivan Zhdanov (@IoannZH) March 3, 2020
Уголовное дело в отношении ФБК было возбуждено по статье об отмывании денег, оппозиционеры уверяют, что из-за пожертвования в биткоинах. У сотрудников фонда по всей стране прошли обыски, а в октябре 2019-го его включили в список иноагентов. Счета ФБК были заблокированы.