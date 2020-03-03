Навальный остался без денег. Следствие заблокировало счета всей его семьи

Сообщение о долге в 75 млн рублей увидели в уведомлениях от банка оппозиционер Алексей Навальный, его жена, оба ребенка, в том числе несовершеннолетний, и родители. Доступ к деньгам заблокирован по требованию следствия.



Об этом Навальный рассказал в своем блоге 3 марта. По его словам, уведомления он и его семья получили накануне вечером. «Сижу вчера спокойно в офисе. Никого не трогаю. Смотрю материалы очередного расследования. Тут пишет жена: у меня все счета и карточки заблокированы, денег нет. Везде стоит «минус 75 миллионов рублей». Ты случайно никому не задолжал 75 миллионов?» — пишет политик. Об этом же ему сообщили родители и несовершеннолетний сын, со специальной карты которого исчезли накопленные тридцать тысяч рублей.