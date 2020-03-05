Суды эвакуировали именем экс-сотрудника ФСБ. Искать бомбы предлагают в метро, на некоторых станциях — особо тщательно

Письма с угрозами получили районные суды, едва приступив к работе 5 марта. Анонимы напомнили о втором «должнике», но так и не освоились в петербургском метрополитене.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, утром четверга в экстренном порядке опустели здания Петродворцового, Смольнинского, Василеостровского и Петроградского судов. В этот раз третью власть потревожили с адреса, в котором автор назвал себя Антон Немкин. Бывший сотрудник ФСБ, по уверениям шантажистов, также задолжал им 120 биткоинов.

