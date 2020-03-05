Суды эвакуировали именем экс-сотрудника ФСБ. Искать бомбы предлагают в метро, на некоторых станциях — особо тщательно
Письма с угрозами получили районные суды, едва приступив к работе 5 марта. Анонимы напомнили о втором «должнике», но так и не освоились в петербургском метрополитене.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов, утром четверга в экстренном порядке опустели здания Петродворцового, Смольнинского, Василеостровского и Петроградского судов. В этот раз третью власть потревожили с адреса, в котором автор назвал себя Антон Немкин. Бывший сотрудник ФСБ, по уверениям шантажистов, также задолжал им 120 биткоинов.
В рассылку, кроме судов, попали с полсотни школ, примерно столько же высших учебных заведений и метро. Авторы не изменили привычке и продолжают «минировать» подземку в алфавитном порядке и по старым справочникам. Новых станций в письмах нет, зато все на «С» упомянуты дважды.
Первое письмо с угрозами пришло на электронную почту Санкт-Петербургского горсуда 28 ноября 2019 года. Оно содержало явный посыл: «Сообщения о взрываx будут приходить до тех пор, пока Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов, украденных с биржи WEX». Православный меценат отрицал причастность к крипторынку и связывал нападки со своей общественно-политической деятельностью. В начальных письмах аноним указывал два электронных кошелька — идентификаторы для отправки биткоинов. Выследить владельца по ним не удалось.