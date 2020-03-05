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05.03.2020 10:29
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В Выборгском районе Ленобласти мужчина облил жену керосином и поджег

Женщина получила сильные ожоги в Выборгском районе Ленинградской области. Перед тем, как оказаться на больничной койке, она поссорилась с мужем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел в поселке Ермилово, где вечером 4 марта в доме на Физкультурной улице поругалась семейная пара. В какой-то момент 57-летний муж схватил бутылку с керосином, вылил горючую жидкость на голову своей 58-летней жены и поджег. У женщины обгорели лицо, грудь, руки, а также опалены волосы, в тяжелом состоянии ее госпитализировали в больницу Приморска.

Ее обидчика задержали полицейские и составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

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