Семейная пара реанимировала «Жук»–дом, в новой жизни ему потребовались дворники
Этот странный Volkswagen Beetle достался канадке Сандре Паеселер в наследство от отца. Почти десять лет понадобилось на то, чтобы привести Super Bugger в первоначальный вид и даже сделать его чуть лучше. Пару недель назад «проект» Сандры и ее мужа Билла Фурлонга был закончен, и теперь они с удовольствием демонстрируют его журналистам.
В 1970-е годы одна калифорнийская компания решила, что неплохо бы сделать из культового VW Beetle автодом, при этом максимально сохранив шасси оригинала, пишет Motor1. В результате получилось то, что они назвали VW Super Bugger, и это ни на что не похоже. Таких машин осталось, наверное, всего пять-шесть, считает Билл Фурлонг, хотя они ему попадались в объявлениях о продаже, но в отреставрированном виде подобный автомобиль не найти.
У этого красного Super Bugger почти все детали оригинальные, включая ходовую, колесные диски и приборную доску с рулевым колесом. Двигатель 1,6 литра и коробка передач — от «Жука» 1969 года, ставшего базой для «домика». Самая серьезная «модификация» — это дворники. В Калифорнии, где был построен автомобиль, дождей почти не бывает, чего не скажешь о Канаде, где живут Билл и Сандра.
Внутри «Жук» в самом деле похож на дом, там есть стол, два диванчика, на которых может разместится четверо, плита и маленькая мойка, не хватает только туалета и душа. 60-сильный двигатель делает небольшой «мотодом» вполне живым на дороге. Но главное, как считают канадцы, что их необычный крохотный домик вызывает улыбку, поскольку он «очень милый».