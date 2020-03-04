Этот странный Volkswagen Beetle достался канадке Сандре Паеселер в наследство от отца. Почти десять лет понадобилось на то, чтобы привести Super Bugger в первоначальный вид и даже сделать его чуть лучше. Пару недель назад «проект» Сандры и ее мужа Билла Фурлонга был закончен, и теперь они с удовольствием демонстрируют его журналистам.



В 1970-е годы одна калифорнийская компания решила, что неплохо бы сделать из культового VW Beetle автодом, при этом максимально сохранив шасси оригинала, пишет Motor1. В результате получилось то, что они назвали VW Super Bugger, и это ни на что не похоже. Таких машин осталось, наверное, всего пять-шесть, считает Билл Фурлонг, хотя они ему попадались в объявлениях о продаже, но в отреставрированном виде подобный автомобиль не найти.