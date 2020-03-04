Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины

Выступая перед депутатами Рады до голосования, Шмыгаль сообщил, что среди приоритетов его работы будут пересмотр государственного бюджета на 2020 год, сокращение расходов, погашение задолженности шахтерам по зарплатам, а также завершение конфликта в Донбассе и возвращение Крыма.

По данным агентства, за кандидатуру, внесенную президентом Владимиром Зеленским, на внеочередном заседании парламента проголосовал 291 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов.

Денис Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Об этом 4 марта сообщает «Интерфакс».

Денис Шмыгаль работал до этого вице-премьером и министром развития общин и территорий Украины. До этого он был главой Ивано-Франковской облгосадминистрации, на эту должность Владимир Зеленский назначил его 1 августа 2019 года.



Его предшественник Алексей Гончарук написал заявление об отставке. А президент Зеленский заявил, что правительство при Гончаруке провалило все, что могло.

