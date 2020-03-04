Кадыров уговорил Емельяненко на камеру извиниться перед Тиной Канделаки. Та простила непутевого бойца
Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, на котором российский боец MMA Александр Емельяненко просит прощения у телеведущей Тины Канделаки за то, что обозвал её «полной дурой». Запись опубликована в twitter-аккаунте журналистки 4 марта.
Канделаки написала, что никакого зла на бойца не держит и ждет в гости.
Я же говорю, «Ахмат» — сила.— Тина Канделаки (@tina_kandelaki) March 4, 2020
Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости. pic.twitter.com/zgO1EXrqs3
Днём ранее телеведущая заявила, что Емельяненко полюбил Грозный за то, что в столице Чечни у него есть перспективы «не столько в спорте, сколько на дальнейшую жизнь». На это он ответил: «Я был лучшего мнения о Тине Канделаки.... Полная дура».