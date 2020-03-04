Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, на котором российский боец MMA Александр Емельяненко просит прощения у телеведущей Тины Канделаки за то, что обозвал её «полной дурой». Запись опубликована в twitter-аккаунте журналистки 4 марта.



Канделаки написала, что никакого зла на бойца не держит и ждет в гости.