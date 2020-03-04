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04.03.2020 19:34
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Кадыров уговорил Емельяненко на камеру извиниться перед Тиной Канделаки. Та простила непутевого бойца

Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видео, на котором российский боец MMA Александр Емельяненко просит прощения у телеведущей Тины Канделаки за то, что обозвал её «полной дурой». Запись опубликована в twitter-аккаунте журналистки 4 марта.

Канделаки написала, что никакого зла на бойца не держит и ждет в гости.

Днём ранее телеведущая заявила, что Емельяненко полюбил Грозный за то, что в столице Чечни у него есть перспективы «не столько в спорте, сколько на дальнейшую жизнь». На это он ответил: «Я был лучшего мнения о Тине Канделаки.... Полная дура».

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Комментарии (3)

fedor_5e4d83f530cda
Эх! Надо было ответить, что не полная, а вполне спортивная!
Петр Петров
это же какой то позор!!!!
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