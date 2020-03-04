FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 17:48
5
Печать

Басманный суд вновь рассмотрит дело о полицейском кулаке, угодившем в живот московской активистке Дарье Сосновской

Мосгорсуд обязал Басманный рассмотреть жалобу активистки Дарьи Сосновской, которую в августе полицейский ударил в живот на акции протеста. Об этом 4 марта сообщает «Коммерсант».

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить решение Басманного районного суда, материалы по делу направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, апелляционную жалобу адвоката Молокановой удовлетворить», — сообщили в суде.

Дарья Сосновская была задержана в Москве 10 августа. Митинг на проспекте Сахарова был согласован, задерживать начали после его окончания. Сосновскую волокли в автозак несколько силовиков, один уронил резиновую дубинку и, поднимая ее, ударил девушку в живот. Этот момент попал на видео, активистка обратилась в Следственный комитет. Предполагаемого агрессора деанонимизировали, но, как заверяет столичная полиция, промахнулись. Впрочем, виновника пообещали наказать.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

Rozenkrantz
теперь к делу приложат абонемент Дарьи в фитнесс-клуб, где она с преступным умыслом качала пресс, чтобы этим повредить кулак доблестного воина.
Advart
Деанонимизация сотрудника - это реально мужской поступок со стороны МВД.
gbg
Я так понимаю, она животом хотела сломать руку пилицейскому
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний