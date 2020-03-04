Басманный суд вновь рассмотрит дело о полицейском кулаке, угодившем в живот московской активистке Дарье Сосновской

Мосгорсуд обязал Басманный рассмотреть жалобу активистки Дарьи Сосновской, которую в августе полицейский ударил в живот на акции протеста. Об этом 4 марта сообщает «Коммерсант».

«Суд апелляционной инстанции постановил отменить решение Басманного районного суда, материалы по делу направить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, апелляционную жалобу адвоката Молокановой удовлетворить», — сообщили в суде.



Дарья Сосновская была задержана в Москве 10 августа. Митинг на проспекте Сахарова был согласован, задерживать начали после его окончания. Сосновскую волокли в автозак несколько силовиков, один уронил резиновую дубинку и, поднимая ее, ударил девушку в живот. Этот момент попал на видео, активистка обратилась в Следственный комитет. Предполагаемого агрессора деанонимизировали, но, как заверяет столичная полиция, промахнулись. Впрочем, виновника пообещали наказать.

