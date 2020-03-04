FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +5
66.44р73.94р
04.03.2020 17:05
0
Печать

Под Рязанью нашли возможные останки Екатерины Левченко, подруги фигурантов дела «Сети»

Возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко, пропавшей под Пензой в 2017 году, нашли недалеко от места, где был убит её молодой человек.

Об этом 4 марта сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Фрагменты костей увезли на экспертизу из лесополосы рядом с рязанской деревней Лопухи.

«Открытые медиа» сообщают, что журналисты «Медузы», работавшие над расследованием, в ходе которого открылись обстоятельства возможного убийства Левченко и её бойфренда, пообщались с руководителем отдела по расследованию особо важных дел пензенского управления СК.

В конце февраля после публикации расследования было возбуждено уголовное дело об убийстве Левченко по просьбе её матери.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний