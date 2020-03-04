Под Рязанью нашли возможные останки Екатерины Левченко, подруги фигурантов дела «Сети»

Возможные останки знакомой фигурантов дела «Сети» Екатерины Левченко, пропавшей под Пензой в 2017 году, нашли недалеко от места, где был убит её молодой человек.



Об этом 4 марта сообщает «Медуза» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Фрагменты костей увезли на экспертизу из лесополосы рядом с рязанской деревней Лопухи.



«Открытые медиа» сообщают, что журналисты «Медузы», работавшие над расследованием, в ходе которого открылись обстоятельства возможного убийства Левченко и её бойфренда, пообщались с руководителем отдела по расследованию особо важных дел пензенского управления СК.