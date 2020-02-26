Родители пропавшей Екатерины Левченко требуют возбуждения уголовного дела после расследования «Медузы» о фигурантах дела «Сети»
Родители пропавшей под Пензой Екатерины Левченко, к убийству которой, по данным «Медузы», могут быть причастны фигуранты дела «Сети» (организация запрещена в России), подали заявление в прокуратуру. Они настаивают на возбуждении уголовного дела.
Как пишет 26 февраля Znak.com, мать девушки пояснила, что уголовное дело изначально не возбуждалось. Было только разыскное дело, которое заводила полиция. И с учетом всех открывшихся обстоятельств она настаивает на том, что необходимо возбудить уголовное дело и вести поиски уже в рамках него. Она добавила, что родных уже вызвали на опрос в СУ СКР по Пензенской области.
Ранее «Медуза» опубликовала расследование, в котором сбежавший за границу фигурант дела «Сети» Алексей Полтавец якобы признался в причастности к убийству Екатерины Левченко и её молодого человека Артёма Дорофеева, чьё тело нашли в лесу. Решение избавиться от них, со слов Полтавца, пришло после того, как пара не захотела долго скрываться от полиции. При этом Левченко и Дорофеев якобы были свидетелями нелегальной деятельности фигурантов дела «Сети» по сбыту наркотиков, из-за чего антифашистов и разыскивали.
Многие посчитали расследование «Медузы» не соответствующим заявленному жанру. Материал активно обсуждали на петербургском митинге в поддержку фигурантов дела «Сети». Публикацию активно обсуждают и в Интернете. Основная претензия, которую предъявляют изданию, — необоснованная заявка на «расследование», тогда как в материале не приводится доказательств версии Полтавца, а также неподходящее время публикации — за три дня до заседания суда в Петербурге. К слову, первое заседание в связи с переносом прошло 26 февраля. «Фонтанка» вела прямую трансляцию из зала суда.
Пензенским участникам «Сети» 10 февраля назначили сроки от 6 до 18 лет строгого режима. Столь суровые наказания вызвали общественное возмущение, сопоставимое с делом журналиста Ивана Голунова о подброшенных наркотиках и с «московским делом» о мирных протестах.Петиции против жестокости и судебного произвола подписали педагоги, ученые, деятели культуры, студенты и журналисты.