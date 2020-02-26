Родители пропавшей Екатерины Левченко требуют возбуждения уголовного дела после расследования «Медузы» о фигурантах дела «Сети»

Родители пропавшей под Пензой Екатерины Левченко, к убийству которой, по данным «Медузы», могут быть причастны фигуранты дела «Сети» (организация запрещена в России), подали заявление в прокуратуру. Они настаивают на возбуждении уголовного дела.



Как пишет 26 февраля Znak.com, мать девушки пояснила, что уголовное дело изначально не возбуждалось. Было только разыскное дело, которое заводила полиция. И с учетом всех открывшихся обстоятельств она настаивает на том, что необходимо возбудить уголовное дело и вести поиски уже в рамках него. Она добавила, что родных уже вызвали на опрос в СУ СКР по Пензенской области.