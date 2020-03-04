Торжковский рынок почистили от санкционки. В печь отправили 150 кг европейского сыра и колбас
Полтора центнера продуктов сожгли после рейда на Торжковском рынке в Приморском районе Петербурга. Об этом 4 марта рассказали в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской и Псковской областям.
Вместе с таможенниками сотрудники ведомства обнаружили на рынке незаконно ввезённые из стран Евросоюза молочные, мясные и рыбные продукты. У шести торговых точек конфисковали в общей сложности 150 кг «запрещёнки», попадающей под эмбарго.
Среди изъятого был французский сыр из козьего молока, бри, овечий итальянский, твёрдый, закусочный, особый вид сыра Гауда из Голландии, сливочный финский и другие. Также с прилавков и складов забрали копчёные и сырокопчёные колбасы, сосиски, копчёную красную рыбу.
«В соответствии с действующим законодательством почти 150 килограммов продукции, запрещённой к ввозу в Российскую Федерацию, уничтожили путём сжигания», — резюмировали в Россельхознадзоре.