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04.03.2020 12:12
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Печать

Торжковский рынок почистили от санкционки. В печь отправили 150 кг европейского сыра и колбас

Полтора центнера продуктов сожгли после рейда на Торжковском рынке в Приморском районе Петербурга. Об этом 4 марта рассказали в Управлении Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской и Псковской областям.

Вместе с таможенниками сотрудники ведомства обнаружили на рынке незаконно ввезённые из стран Евросоюза молочные, мясные и рыбные продукты. У шести торговых точек конфисковали в общей сложности 150 кг «запрещёнки», попадающей под эмбарго.

Среди изъятого был французский сыр из козьего молока, бри, овечий итальянский, твёрдый, закусочный, особый вид сыра Гауда из Голландии, сливочный финский и другие. Также с прилавков и складов забрали копчёные и сырокопчёные колбасы, сосиски, копчёную красную рыбу.

Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской и Псковской областям
Фото: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской и Псковской областям

«В соответствии с действующим законодательством почти 150 килограммов продукции, запрещённой к ввозу в Российскую Федерацию, уничтожили путём сжигания», — резюмировали в Россельхознадзоре.

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Комментарии (11)

fedor_5e4d83f530cda
Подготовка к 8 марта идет полным ходом
Cashmare
"уничтожили путем сжигания" - там кажется опечатка, там вместо буквы г буква р должна быть, тогда поверю
maarks1909
Патриоты что богатые что нищие, не должны питаться вражескими продуктами, лучше все в огонь, огонь он очищает от скверны.....
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