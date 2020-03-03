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03.03.2020 22:22
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СКА выиграл второй матч в серии с «Витязем»

Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя» во вторник, 3 марта, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3.

Голы за СКА забили Сергей Плотников (23 минута), Евгений Кетов (30), Василий Подколзин (32) и Йоонас Кемппайнен (36). У «Витязя» отличились Куинтон Хауден (13, 51) и Алексей Макеев (54).

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу СКА. Следующие матчи пройдут в Подольске (Московская область) 5 и 7 марта.

© Фонтанка.Ру

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