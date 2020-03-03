Победой хоккейного клуба СКА завершился второй матч серии первого раунда плей-офф КХЛ против подмосковного «Витязя» во вторник, 3 марта, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 4:3.



Голы за СКА забили Сергей Плотников (23 минута), Евгений Кетов (30), Василий Подколзин (32) и Йоонас Кемппайнен (36). У «Витязя» отличились Куинтон Хауден (13, 51) и Алексей Макеев (54).