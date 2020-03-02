В ВОЗ заявили, что вне Китая число заражённых коронавирусом выросло в 9 раз. В Поднебесной граждан пометили QR-кодами

В Китае эпидемия коронавируса идёт на спад, но за его пределами набирает обороты. Разница между заболевшими в стране и за её пределами за сутки составила 9 раз. Об этом 2 марта сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Как заявил Гебрейесус, Пекин отчитался о рекордно низком с 22 января количестве заразившихся - накануне зарегистрировано всего 206 случаев. Практически все из них в провинции Хубей. В других странах снижением статистики порадовать не могут.



«За последние сутки количество случаев COVID-19 за пределами Китая увеличилось почти в 9 раз по сравнению с количеством, которое регистрируется в Китае», - цитирует специалист РИА Новости. Больше всего ВОЗ тревожат вспышки болезни в Японии, Италии, Иране и Южной Корее.

При этом в Китае набирает обороты эксперимент по использованию данных для регулирования жизни граждан. Как пишет газета New York Times, жителям присваивают уникальные QR-коды, которые определяющие их карантинный статус. В свободе передвижений не ограничены только те, чей код «зелёный». «Жёлтым» рекомендуют неделю отлежаться дома, «красных» принудительно отправляют на двухнедельный карантин.

Коды присваивает приложение для смартфона Ant, регистрация в котором необходима для доступа к платежной системе Alipay. Результаты проверяют, например, при входе в метро, торговые центры или другие общественные места.

NYT отмечает, что программа не просто определяет степень риска заражения, но и может фиксировать местоположение человека при каждом сканировании. Эти данные система передаёт полиции. Авторы предполагают, что система может стать прецедентом для слежки властей за гражданами.

