В ВОЗ заявили, что вне Китая число заражённых коронавирусом выросло в 9 раз. В Поднебесной граждан пометили QR-кодами
В Китае эпидемия коронавируса идёт на спад, но за его пределами набирает обороты. Разница между заболевшими в стране и за её пределами за сутки составила 9 раз. Об этом 2 марта сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Как заявил Гебрейесус, Пекин отчитался о рекордно низком с 22 января количестве заразившихся - накануне зарегистрировано всего 206 случаев. Практически все из них в провинции Хубей. В других странах снижением статистики порадовать не могут.
«За последние сутки количество случаев COVID-19 за пределами Китая увеличилось почти в 9 раз по сравнению с количеством, которое регистрируется в Китае», - цитирует специалист РИА Новости. Больше всего ВОЗ тревожат вспышки болезни в Японии, Италии, Иране и Южной Корее.
При этом в Китае набирает обороты эксперимент по использованию данных для регулирования жизни граждан. Как пишет газета New York Times, жителям присваивают уникальные QR-коды, которые определяющие их карантинный статус. В свободе передвижений не ограничены только те, чей код «зелёный». «Жёлтым» рекомендуют неделю отлежаться дома, «красных» принудительно отправляют на двухнедельный карантин.
Коды присваивает приложение для смартфона Ant, регистрация в котором необходима для доступа к платежной системе Alipay. Результаты проверяют, например, при входе в метро, торговые центры или другие общественные места.
NYT отмечает, что программа не просто определяет степень риска заражения, но и может фиксировать местоположение человека при каждом сканировании. Эти данные система передаёт полиции. Авторы предполагают, что система может стать прецедентом для слежки властей за гражданами.
Нововведение начали внедрять провинции Чжэцзян, столицей которой является Ханчжоу. По данным на конец февраля, в приложении зарегистрировались порядка 50 млн человек - почти 90% населения провинции. При этом почти миллион имели желтые или красные коды. Представители Ant заявляют, что на сегодняшний день эту систему вводят по всей стране.
Напомним, число подхвативших COVID-19 в мире превышает 89 тысяч человек, больше трёх тысяч скончались. В Петербурге по состоянию на 2 марта в инфекционной больнице находятся 26 пациентов, которых проверяют на коронавирус после возвращения из Италии, Китая и Ирана. В Москву инфекцию из отпуска в Италии привёз россиянин. После контактов с ним госпитализировали 24 человека, ещё 83 поместили в карантин, заявил мэр столицы Сергей Собянин.