Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями. Фото первенца уже в соцсетях
Российский актёр и режиссёр Данила Козловский впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса Ольга Зуева, 2 марта показала фотографию первенца.
«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала актриса в Instagram под фото, на котором держит младенца. Данила Козловский уже оценил снимок.
Пара вместе последние четыре года. О беременности Зуевой СМИ начали писать в октябре прошлого года. Сообщалось, что она уехала рожать в США, Козловский уехал за ней. Официальных подтверждений от актёров не было.
Данила Козловский сыграл в фильмах «Мы из будущего», «Экипаж», «Легенда № 17», «Викинг», «Матильда», отметился в лентах американских киностудий. Зуеву можно увидеть в картинах «Тренер», «На районе», а также в сериале «Оранжевый — хит сезона».