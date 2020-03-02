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02.03.2020 18:08
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Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями. Фото первенца уже в соцсетях

Российский актёр и режиссёр Данила Козловский впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса Ольга Зуева, 2 марта показала фотографию первенца.

«Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня», — написала актриса в Instagram под фото, на котором держит младенца. Данила Козловский уже оценил снимок.

Пара вместе последние четыре года. О беременности Зуевой СМИ начали писать в октябре прошлого года. Сообщалось, что она уехала рожать в США, Козловский уехал за ней. Официальных подтверждений от актёров не было.

Данила Козловский сыграл в фильмах «Мы из будущего», «Экипаж», «Легенда № 17», «Викинг», «Матильда», отметился в лентах американских киностудий. Зуеву можно увидеть в картинах «Тренер», «На районе», а также в сериале «Оранжевый — хит сезона».

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Комментарии (3)

Vanko
А кто такой Академег?
Vasilis
Академика все знают, а это похоже но неймы какие то пиарятся)
bessalamuchus
а кто это? Akademega я еще как-то знаю, а это что за фалловеры?
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